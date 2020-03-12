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عاجل| شبح الشتاء.. عواصف مخيفة وسيول مرعبة تضرب هذه المحافظات (بيان حالة الطقس)

الخميس 12/مارس/2020 - 02:30 م
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أمطار غزيرة في المحافظات
أمطار غزيرة في المحافظات
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تتعرض محافظات جمهورية مصر العربية، إلى أمطار رعدية غزيرة تصل إلى السيول في عدد كبير من المناطق، فضلًا عن عاصفة شديدة وغيوم في عدد من المحافظات.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية، حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة في المحافظات وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية وجاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى: مائل للبرودة ليلًا وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة.

- الوجه البحري: مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة.

- السواحل الشمالية الغربية: مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول والرياح نشطة.

- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- شمال الصعيد: معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا وتصل إلى حد السيول والرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة.

- جنوب الصعيد: دافئ نهارًا معتدل ليلًا وأمطار متوسطة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جهتها، اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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