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الدوري الإسباني مهدد بكارثة 36
الخميس 12/مارس/2020 - 02:27 م
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أحمد عصام
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل جميع المنافسات في إسبانيا خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب زيادة الاعداد المصابة بفيروس كورونا.
وكان قد ظهرت حالة إصابة بفيروس كورونا داخل الفريق الأول لكرة السلة بنادي ريال مدريد، مما سيجعل فريق كرة القدم يخضع لحجر صحي لمدة 14 يوما.
ولم تتم إلغاء بطولة الدوري الاسباني عبر التاريخ، إلا في حالة واحدة وهي الحرب الأهلية الإسبانية، وتم إلغاء الدوري حينها من 1936 الى 1939.
وأشارت صحيفة الماركا الإسبانية إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يعلن عن تجميد جميع البطولات الأوروبية (دوري أبطال أوروبا + الدوري الأوروبي)، من أجل القضاء على هذا الفيروس.
وكان قد ظهرت حالة إصابة بفيروس كورونا داخل الفريق الأول لكرة السلة بنادي ريال مدريد، مما سيجعل فريق كرة القدم يخضع لحجر صحي لمدة 14 يوما.
ولم تتم إلغاء بطولة الدوري الاسباني عبر التاريخ، إلا في حالة واحدة وهي الحرب الأهلية الإسبانية، وتم إلغاء الدوري حينها من 1936 الى 1939.
وأشارت صحيفة الماركا الإسبانية إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يعلن عن تجميد جميع البطولات الأوروبية (دوري أبطال أوروبا + الدوري الأوروبي)، من أجل القضاء على هذا الفيروس.
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