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بسبب أحمد إبراهيم.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام

الخميس 12/مارس/2020 - 02:25 م
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أنغام
أنغام
أماني سلام
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هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، النجمة أنغام، بشدة وذلك انفصالها عن زوجها الموزع أحمد إبراهيم، والذي أصبح حديث السوشيال ميديا.

قالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع عبر فضائيه on إن المطربة أنغام مشوارها الفني كبير، لكنها دخلت في أزمات وصدمات مستمرة، وأقرب الناس عانوا من أنانيتها.

وأشارت بسمة وهبة، عن أزمات أنغام "كل مرة تحقق هذه الفنانة نجاح جديد يظن الناس أنها تستند على نجاحها، لكنها سرعان أن تدخل فى أزمات وخاصة العاطفية، وفي كل أزمة هناك طرف ثالث من بيت وأسرة وأطفال يدفعون ثمن أزماتها وأنانيتها وزيجاتها.

كما واجهت بسمة وهبة نصيحة إلى أنغام قائلة" كل نصائحها للعشاق في الأغاني ياريت تطبقها في الحقيقة بعيد عن الاستهتار والمراهقة المتأخرة".

يشار إلي أن أنغام، انفصلتعن زوجها الموزع أحمد إبراهيم، الذي يصغرها بـ ١١ عاما، منذ فترة ورغم كل ما انتشر عنها إلا أنها التزامات الصمت ولم ترد على أي أخبار تمد تداولها حول هذا الأمر.
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