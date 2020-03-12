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كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

الخميس 12/مارس/2020 - 02:21 م
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رونالدو
رونالدو
عبد القادر عرابي
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وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي نفسه في حجراً صحياً اليوم الخميس في مدينة ماديرا في البرتغال.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن الدون كان متوجهاً نحو البرتغال لزيارة والدته المريضة، إلا أن الخبر الصادم بإصابة زميله في يوفنتوس دانيلي روجاني بالمرض.

وتوجه رونالدو للبرتغال بعد مباراة فريقه ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي للإطمئنان على حالة والدته بالإضافة للإحتفال بعيد ميلاد أخته.

وحصل رونالدو على إذن من إدارة اليوفي بتمديد مدة الزيارة لبعض الوقت، على أن يعود لأيطاليا بطائرته الخاصة اليوم الخميس، إلا أن فريق يوفنتوس سيوضع بالحجر الصحي بعد إصابة روجاني، بحسب توتو سبورت.

وبذلك سيمكث نجم ريال مدريد السابق لبعض الوقت في مدينة ماديرا حتى إشعار آخر.

وكان الإتحاد الإيطالي قد أعلن إيقاف الدوري الإيطالي لمدة أسبوعين، أعقبه قرار مماثل من الإتحاد الإسباني لكرة القدم.

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كورونا كريستيانو رونالدو فيروس كورونا رونالدو

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