أول تعليق لـ رانا سماحة بعد تعرضها لحادث سير



طمأنت المطربة رنا سماحة محبيهل على صحتها، وذلك عقب تعرضها أمس لحادث سير بالسيارة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت رنا منشورًا قالت فيه: "الحمد لله أنا بخير ومحصليش حاجة اتطمنوا وخلوا بالكوا يا جماعة بالله عليكم خصوصًا في الطرق اللي فيها اصلاحات والطرق اللي متعرفوهاش في لحظه متعرفوش إيه الي ممكن يحصل".



وتابعت رنا قائلة :"بعتذر إني مقدرتش أرد على كم التليفونات والرسايل والكومنتات اللي جاتلي من امبارح على راسي كلكوا فرد فرد ربنا يديمكم نعمة، ومحدش فيكم يشوف أي حاجة وحشة في حياته".



وكانت المطربة رنا سماحة قد كشفت أمس عن تفاصيل تعرضها لحادث سير بسيارتها على طريق السويس، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .



حيث كتبت رنا سماحة منشورًا قالت فيه :" الحمد لله، رصيد الستر،على طريق السويس عربيتى طارت دخلت جزيرة وخرجت ومعرفش إزاى ربنا ستر وطلعت منها سليمة، أنا بخير الحمد لله وربنا يعوض علينا".



وفي سياق آخر، تتعاون رنا سماحة في ألبومها الجديد مع الملحن مدين، الذي يتولى تلحين أغنيتين لها، الأغنية الأولى تحمل عنوان "إسمه إيه"،و الثانية تحمل اسم "حياتي تخصني"، وهما من كلمات هاني صاور، وتوزيع الموسيقي أحمد عبد السلام، ومن المقرر أن يتم طرحهم خلال الأيام المقبلة.



