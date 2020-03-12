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الجزائر تشترى 600 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة عالمية

الخميس 12/مارس/2020 - 02:05 م
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بوابة الفجر
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قال تجار أوروبيون اليوم الخميس إن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى قمح طحين في مناقصة عالمية أُغلقت أمس الأربعاء.

وتشير تقديرات أولية لتجار إلى أن الكمية تبلغ نحو 600 ألف طن لكن من المتوقع إعلان تفاصيل أخرى في وقت لاحق اليوم الخميس.

وحددت التقديرات الأولية الأسعار المدفوعة عند ما بين 226 دولارا و227 دولارا للطن تقريبا شاملا تكلفة الشحن، ومن المتوقع أيضا إعلان أرقام أكثر تفصيلا في وقت لاحق.

ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها وتعتمد تقارير الشراء على تقديرات تجارية.

والقمح مطلوب للشحن في فترتين من الدول الرئيسية الموردة، من الأول حتى 15 مايو ومن 16 حتى 31 مايو، وفي حال كان المنشأ من أمريكا الجنوبية يكون الشحن بين الأول و15 أبريل و16 و30 أبريل.

والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا.

واشترى الديوان الجزائري المهني للحبوب في آخر مناقصة وردت تقارير عنها في 11 فبراير نحو 660 ألف طن من قمح الطحين من مناشئ خيارية بسعر يتراوح بين 237.50 دولار و237.75 دولار للطن تقريبا شاملا تكلفة الشحن.
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