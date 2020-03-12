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نتيجة الطقس السيء.. انهيار جزئي بعقار في الإسكندرية

الخميس 12/مارس/2020 - 02:14 م
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العقار
العقار
محمد رجب - دينا حسن
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شهد شارع خالد بن الوليد، نطاق حي المنتزة أول بالإسكندرية، اليوم الخميس، انهيارا جزئيا في عقار، نتيجة لحالة الطقس السيء التي تشهده المحافظة، من دون حدوث أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات حي المنتزة أول بالإسكندرية، برئاسة حمدي عبد العليم شامة، رئيس الحي، إخطارًا من الأهالي، بسقوط أجزاء من عقار رقم 56 متفرع من شارع خالد بن الوليد منطقة ميامي.

وتوجهت وحدة الإزالة بالحي، إلى موقع البلاغ، وتبين بالمعاينه سقوط أجزاء خرسانية من عقار مكون من 6 أدوار، وذلك لحالة الطقس السيئ التي تشهدها الإسكندرية، وتم عمل حاجز خشبي بمحيط العقار لحماية المواطنين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
يذكر أن محافظة الإسكندرية تشهد موجه من الطقس السيء في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.

وأشارت إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، لافتًا إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.

وكشفت عن تشكيل غرف عمليات بالمديريات موازية لغرفة العمليات المركزية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بكل مديرية، التي تعمل هي الأخرى على مدار الساعة، كما شكلت الوزارة فريقًا للانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة للتدخل بالمناطق الوعرة وذات الطبيعة الجبلية.
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