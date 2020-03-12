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عاجل.. جامعة الأزهر تعلن الطوارئ في مستشفياتها بسبب كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 02:10 م
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رئيس الجامعة
رئيس الجامعة
محمود الجلاد
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أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، قرارا بتشكيل غرفة عمليات وذلك ضمن خطة الجامعة من أجل رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بكافة فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم ومرافقها التعليمية والطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحته.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي طبقا لتوصيات لجنة القطاع الطبي بجامعة الأزهر، ولجنة خدمة المجتمع.
وأشار إلى أن مستشفيات الجامعة بالقاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة للمستشفى التخصصي بمدينة نصر، على أهبة الاستعداد في إطار خطة الدولة وطبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومتابعة تنفيذ خطة الجامعة الوقائية لمكافحة الفيروس.

ونوه باتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الإدارة الطبية والمستشفيات الجامعية التابعة لها، لمواجهة أي حالات إصابة بالفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن الغرفة تهدف إلى تلقي كافة المستجدات المتعلقة بإجراءات الوقاية من الفيروس وهو ما سيتم بالتنسيق بين أعضاء اللجنة وعمداء الكليات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا.

ونوه بجاهزية مستشفيات الجامعة لاتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن في حال ظهور أي إصابات، مشيرا إلى أن الجامعة دشنت حملات توعية بجميع الكليات بالقاهرة والأقاليم مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في 8 فبراير الماضي، ما يؤكد جاهزية الجامعة لمثل هذه الأمور الطارئة.

ولفت إلى البدء في إجراءات تطهير المنشآت الجامعية والمدن الجامعية وتعقيمها أولا بأول في ضوء رؤية الجامعة وكلياتها بالقاهرة والأقاليم.

وأفادت وزارة الصحة، برصد 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 67 شخصا.

ومن بين هذا العدد، هناك 45 حالة على الأقل رُصدت في باخرة سياحية في نهر النيل بمدينة الأقصر السياحية وسائح ألماني توفي في مستشفى بالغردقة على ساحل البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن 27 شخصا من حالات الإصابة المسجلة تعافوا وجرى إخراج 8 منهم من الحجر الصحي بالمستشفى، بينهم 6 من المصريين وأجنبيان.

وفرضت مصر إجراءات عديدة لتؤكد للسائحين أن زيارتها آمنة بعد رصد انتشار الفيروس على متن الباخرة النيلية.

وشملت تلك الإجراءات فحص مئات السائحين والعاملين بالسياحة للكشف عن المرض وتطهير المنشآت الفندقية والبواخر السياحية في الأقصر وأسوان.

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