عاجل .. دوري الأبطال ويورو 2020 في مهب الريح بسبب "كورونا"

ينتظر عشاق كرة القدم على مستوى العالم قراراً صادماً من المؤكد صدوره خلال ساعات، يقضي بإلغاء بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لهذا الموسم، مع تجميد بطولة يورو 2020 المزمع إقامتها في الصيف المقبل في عدة مدن أوروبية.

وأدى تفشي فيروس COVID - 19 في معظم دول أوروبا لإجبار العديد من الأندية والإتحادات الرياضية لتعليق مسابقاتها لأجل غير مسمى، كان آخرها الإتحاد الإسباني لكرة القدم.





ووفقاً لما ورد عن صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الإتحاد الأوروبي أصبح في طريقه لإلغاء بطولة دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وتبدو الرؤية غير واضحة حول يورو 2020 المقررة في يونيو المقبل.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية بالأمس، أن الفيروس أصبح وباءً خارج عن السيطرة، وبالتالي ستضطر معظم الدول لقطع رحلات الطيران مع الدول المصابة، كما حدث من إسبانيا التي رفضت إستضافة أندية إيطاليا.





كما قرر أكثر من نادٍ أوروبي تعليق نشاطه بسبب إنتشار الفيروس، كفريق يوفنتوس الإيطالي الذي أصيب مدافعه دانيلي روجاني بالمرض، وريال مدريد، بعد إصابة أحد لاعبي فريق السلة بالنادي.