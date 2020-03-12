أول ظهور لـ توم هانكس من الحجر الصحي بعد إصابته هو وزوجته بالكورونا

نشرت صورة للممثل الأمريكي توم هانكس من الحجر الصحي، عبر عديد من المواقع الأجنبية، حيث التقطت له وهو داخل مستشفى جامعة جولد كوست، التي يقضي بها فترة الحجر الصحي هو وزوجته المغنية ريتا ويلسون بعد الأصابة بفيروس كرونا أثناء جولتهما في أستراليا.



وجاءت صورة الممثل الأميريكي، وهو يمسك في يده كرة قدم مرسوم عليها وجه باللون الأحمر، حيث قدمها له الموظفون والمدرسون و المراهقون في مستشفي الجامعة، للحفاظ على فترة بقاءه في المستشفى، وللحفاظ على رفقته.



والجدير بالذكر أنه خلال الأيام السابقه أعلن توم هانكس وزوجته المغنية ريتا ويلسون، البالغان من العمر 63 عاما، عن أصابتهم بفيروس الكرونا، حيث شارك هانكس متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بأصابته بالمرض، حيث تواجده في استراليا، لتصوير فيلم "إلفيس بريسلي" الذي يدور حول قصة حياة أسطورة الروك الراحل ألفيس بريسلي، الفيلم من إخراج باز لورمان ومن إنتاج وارنر بروس، و قام الزوجان بزيارة أماكن حيوية في سيدني منها شاطئ بوندي، بينما تجوب زوجته المغنية وكاتبة الأغاني البلاد، بدأ من يوم الخميس 5 مارس، وقامت السيدة ويلسون بأداء عرض في فندق إمبوريوم ساوث بانك في بريسبان، وقدمت ريتا يوم السبت عرض الإفطار الصباحي في غرفة بدار الأوبرا الشهير في سيدني.



ومن ناحية أخرى نشر عبر مواقع أجنبية ،أن دار أوبرا سيدني تقوم بتطهير منشآتها، عقب ثبوت إصابة الممثلة ريتا ويلسون، التي قدمت عرضها بالأوبرا السبت الماضي، حيث حضره نحو 207 أشخاص، منهم زوجها توم هانكس، وهما الآن معزولان في مستشفى جامعة جولد كوست، وتم حث الأشخاص الذين كانوا على متن رحلة يوم 10 مارس إلى أديلايد من إيطاليا على توخي الحذر بعد اختبار إصابة الزوجين على متن الطائرة بفيروس كورونا

