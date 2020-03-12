فوكسكون: استئناف إنتاج iPhone في الصين يفوق التوقعات

قال تيري جو تاي مينج مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فوكسكون اليوم الخميس إن استئناف الإنتاج في مصانعها في الصين "تجاوز التوقعات"، بعد تعطل سلاسل التوريد المرتبطة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وصرح مينج للصحفيين إن عودة العمل و الإنتاج في مصانع فوكسكون في الصين "تجاوزت توقعاتنا وخيالنا"، وأن الإمدادات إلى مصانعها هناك وفي فيتنام قد عادت إلى وضعها الطبيعي.





خفضت فوكسكون توقعاتها لإيرادات 2020 بعد أن تم فرض الحجر الصحي الصارم في مصانعها في الصين لفترة في فبراير للحماية من تفشي فيروس كورونا، حيث عانت الشركة المصنعة من أكبر انخفاض شهري في الإيرادات في حوالي سبع سنوات بسبب تدابير الاحتواء.





كانت الشركة المصنعة قد ادعت في وقت سابق أن أنتشار الفيروس كان له "تأثير صغير إلى حد ما" على إنتاج "iPhone"، مما يشير إلى أن مصانعها في بلدان أخرى مثل فيتنام والهند والمكسيك كانت قادرة على سد الفجوة.





قالت أعلى هيئة صحية في الصين اليوم الخميس إن وباء فيروس كورونا في الصين تجاوز ذروته، حيث سجلت ثماني إصابات جديدة فقط في مقاطعة هوبي، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها مركز تفشي الفيروس عددًا يوميًا أقل من 10، وبعد تباطؤ انتشار الفيروس، أعيد فتح المزيد من الشركات في الصين مع تخفيف السلطات لإجراءات الاحتواء الصارمة.





بالنسبة للشركة التي تتخذ من تايوان مقراً لها، وهي المجمع الرئيسي لشركة آبل لأجهزة iPhone، فقد تم استبدال مشكلات الإنتاج الآن بمخاوف تتعلق بالمبيعات في الولايات المتحدة.





كما أثار مؤسس فوكسكون مخاوف بشأن سلسلة توريد الإلكترونيات في اليابان وكوريا الجنوبية، التي تتصارع مع تفشيها الخطير لمرض COVID-19، وأشار مينج أيضًا إلى ارتفاع أسعار رقائق ذاكرة الوصول العشوائي ومشكلات العرض مع لوحات العرض، لكنه لم يوضح الأسباب.





باعت شركة آبل - Apple أقل من 500000 جهاز iPhone في الصين خلال الشهر الماضي وسط القيود المستمرة على السفر والنقل، حيث انخفضت مبيعات iPhone‌ بنسبة 60 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2019.





وقد أعلنت شركة آبل في منتصف شهر فبراير أن توجيهها المالي لربع مارس سوف ينقص بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19، وكانت شركة آبل تتوقع أن تحقق عائدات تتراوح بين 63 و 67 مليار دولار في شهر مارس، لكن هذا لم يعد هدفًا يمكن للشركة تحقيقه.



