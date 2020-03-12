وكيل "صحة" الشرقية يتفقد مستشفى القنايات ويوجه بإزالة المعوقات

ووجه المحافظ، مدير المستشفى بحل أي معوقات تخص الإجراءات الطبية لمرضى التأمين الصحي، كما تفقد قسم العناية المركزة للأطفال، وقسم الحضانات، وقسم الأسنان، والعيادات الخارجية، كما تفقد الفرقة الطبية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالمستشفى.

وفي سياق آخر، تعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن ناحيتها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيء، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيء.





واستثنى رئيس مجلس الوزراء، من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





فيما أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.





وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.





حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.





وأكدت هيئة الأرصاد، أن أن مصر لم تشهد مثل هذه الحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ عام 1994، مؤكدة أن الأجواء غير مستقرة تمامًا، وهناك إجراءات احترازية اتخذتها الدولة المصرية بقوة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وكلف المحافظ، وكيل الوزارة نائب مدير عام الطب العلاجي، ومدير المستشفى بدراسة مقترح تعلية الدور الرابع بالمبنى الرئيسي لعمل توسعات للأقسام الطبية، وإضافة خدمات طبية جديدة، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية ومكتب استشاري، وتكليف مدير إدارة التخطيط بدراسة ذلك والعرض خلال أسبوع.ووجه بتخصيص مكان موحد لجميع الصيدليات بالمستشفي بالدور الأرضي، وتطوير قسم الحضانات وعمل توسعات به، مع إضافة قسم جديد لجراحات اليوم الواحد، ودراسة تشغيل بعض العيادات فترات مسائية مثل عيادة طب الأسنان بالمستشفي.