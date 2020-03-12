عاجل.. الاتحاد الأوروبي يتجه لإيقاف كل البطولات رسميا

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم قرار الاتحاد الأوروبي خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في أوروبا بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.



ووفقا لتقارير إسبانية حسب الموندو ديبورتيفو، فإن بطولتي دوري ابطال اوروبا والدوري الأوروبي سوف يتم إيقافهم بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.



ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن هذا القرار بعد دخول بعض الأندية ولاعبيها إلى الحجر الصحي مثل (ريال مدريد - يوفنتوس - إنتر ميلان) خاصة بعد إصابات بهذا الفيروس داخل الأندية.



وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ دقائق قليلة عن إيقاف الليجا خلال الجولتين المقبلتين، من أجل التصدي لهذا الفيروس.