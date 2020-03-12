Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الاتحاد الأوروبي يتجه لإيقاف كل البطولات رسميا

الخميس 12/مارس/2020 - 02:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم قرار الاتحاد الأوروبي خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في أوروبا بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب الموندو ديبورتيفو، فإن بطولتي دوري ابطال اوروبا والدوري الأوروبي سوف يتم إيقافهم بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن هذا القرار بعد دخول بعض الأندية ولاعبيها إلى الحجر الصحي مثل (ريال مدريد - يوفنتوس - إنتر ميلان) خاصة بعد إصابات بهذا الفيروس داخل الأندية.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ دقائق قليلة عن إيقاف الليجا خلال الجولتين المقبلتين، من أجل التصدي لهذا الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد دوري ابطال أوروبا الدوري الاوروبي اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بيان رسمي من ريال مدريد عن تعليق النشاط ودخول الحجر الصحفي

منذ 35 دقيقة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور)

منذ ساعة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب القمة

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مفاجئة من مدرب ليفربول للاعبي أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 14 ساعة

بعد مغادرة دوري الأبطال .. كشف حساب يورجن كلوب مع ليفربول

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و نصف

خالد الغندور: سعيد بتعثر الأهلي وكنت أتمنى خسارته أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

هدف أنسو فاتي ينعش خزائن برشلونة

الاتحاد الإيطالي يُحقق مع رئيس نادي إنتر ميلان

قبل مواجهة نابولي الحاسمة.. السلطات الكتالونية توجه صدمة لبرشلونة

جولتان فقط.. الدوري الإسباني بدون جمهور رسميا

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة

كورونا يسبب خسائر مالية لبرشلونة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

11:04 ص

عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور)

01:10 م

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

07:48 ص

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

10:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status