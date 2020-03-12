وكيل "تموين" البحر الأحمر: غرفة عمليات لمتابعة عمل المخابز والمجمعات

قال المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر: إن هناك غرفة عمليات لمتابعة سير عمل جميع المخابز ومحطات الوقود والمجمعات الاستهلاكية.





وأكد "ربيع" في تصريح إلى "لفجر"، أن مفتشي تموين البحر الأحمر، تعمل بكامل طاقتها بجميع الأسواق في جميع مدن المحافظة، موضحًا أن هنآك أرصدة كافية من السلع الغذائية والمواد البترولية في جميع محطات الوقود.





وكان أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، صباح اليوم الخميس، اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التقلبات الجوية، منها رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى.





ويأتي ذلك بجانب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.





وكلف المحافظ، أيضًا، مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات.



