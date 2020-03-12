Advertisements
وكيل "تموين" البحر الأحمر: غرفة عمليات لمتابعة عمل المخابز والمجمعات
الخميس 12/مارس/2020 - 02:02 م
Advertisements
محمد طه
Advertisements
قال المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر: إن هناك غرفة عمليات لمتابعة سير عمل جميع المخابز ومحطات الوقود والمجمعات الاستهلاكية.
وأكد "ربيع" في تصريح إلى "لفجر"، أن مفتشي تموين البحر الأحمر، تعمل بكامل طاقتها بجميع الأسواق في جميع مدن المحافظة، موضحًا أن هنآك أرصدة كافية من السلع الغذائية والمواد البترولية في جميع محطات الوقود.
وكان أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، صباح اليوم الخميس، اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التقلبات الجوية، منها رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى.
ويأتي ذلك بجانب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.
وكلف المحافظ، أيضًا، مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات.
كما كلف بتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.
وأوضح "حنفي"، أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الاستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.
وشدد، على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مدن المحافظة، وتغطية الأسلاك المكشوفة لمنع أي مشكلات تؤدي إلى حوادث صعق بسبب مياه الأمطار، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنشر معداتها بمختلف الشوارع لسرعة التعامل ورفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار مع ضرورة مرور فرق الطواريء على أماكن تجمعات المياه.
وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء غدًا، لما تتعرض له البلاد من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية واحتمال سقوط أمطار.
من ناحيته، وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالبحر الأحمر، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية على مدار الـ24 ساعة.
Advertisements