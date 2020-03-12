عاجل.. أول فيديو من وزارة الصحة عن العزل المنزلي ضد فيروس كورونا

أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عددًا من الإرشادات للوقاية والمتابعة للشخص المُخالط وأسرته، لحالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أثناء العزل المنزلي.





ويمكن الاطلاع على تلك الإرشادات، من خلال الفيديو جراف التالي: