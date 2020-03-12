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عاجل.. أول تعليق لرئيس الوزراء بشأن موجة الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 01:56 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك تنبؤات بتساقط أمطار وهذا سبب اتخاذ قرار تعطيل العمل كإجراء استباقي؛ لتجنيب المواطنين المشاكل نتيجة تراكم المياه بالشوارع، وإتاحة الفرصة للعاملين بكافة أجهزة الدولة في التحرك لرفع كميات المياه دون إعاقات.

وأضاف "مدبولي"، خلال تصريحات له على هامش متابعته جهود المحافظات لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، من غرفة عمليات مجلس الوزراء، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الأوضاع حتى هذه اللحظة مستقرة، وهناك متابعة للأوضاع على مدار الساعة وجميع الوزراء والمحافظين في أماكنهم لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، وخلال الساعات القادمة سيكون هناك كميات أكبر لمياه الأمطار.

وناشد المواطنين بتجنب النزول لعدم التعرض للمشاكل؛ لكون هناك أمطار غزيرة ورياح شديدة، محذرًا المواطنين وخاصة الأطفال من الاقتراب من أعمدة الإنارة لعدم الإصابة بماس كهربائي أو صعق.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها، اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأكد وزير التنمية المحلية: أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.
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الكلمات المفتاحية

مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الفجر الطقس الاجراءات الاحترازية الأمطار

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