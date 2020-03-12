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مخطط جديد لكارتيرون في الزمالك

الخميس 12/مارس/2020 - 02:08 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الاعتماد على الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق في مباراة المصري البورسعيدي.

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم الأحد المقبل بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويرغب كارتيرون في تدوير المشاركة بين كاسونجو وعمر السعيد ومنح راحة لمصطفى محمد بسبب الاعتماد عليه لفترة طويلة وضغط اللقاءات خلال الفترة الماضية.

وكان مقرر خوض الزمالك مباراة الاتحاد السكندري اليوم ببطولة الدوري قبل أن يتم تأجيلها.
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