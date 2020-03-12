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اليوم .. افتتاح البطولة الإفريقية للجمباز بشرم الشيخ بمشاركة ١٢ دولة

الخميس 12/مارس/2020 - 01:51 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تفتتح مساء اليوم الخميس فاعليات بطولة إفريقيا الخامسة عشر للجمباز الايقاعي والأيروبيك التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 10 حتي 17 مارس الجاري فى الصالة المغطاة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 110 لاعب ولاعبة من 12 دولة .

والدول المشاركة في البطولة هي مصر البلد المضيف وتونس والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا وكاب فرد والسنغال والكونغو أنجولا ونامبيا  وزيمبابوي وبنين .

وتقام البطولة على مرحلتين الأولي الخاصة بالجمباز الايقاعي من 10 حتي 14 مارس والمؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 حيث يشارك الفريق الجماعي الفائز باللقب فى الأولمبياد.

ويسعي المنتخب القومي للجمباز الايقاعي انسات تحت قيادة الخبيرة الدولية الروسية نتاليا ديميتروفا المدير الفني لحجز تذكرة التأهل.

والمرحلة الثانية منافسات البطولة الخاصة بجمباز الأيروبيك خلال الفترة من 13 حتي 17 مارس.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وعضو مجلس ادارة اللجنة الأوليمببة أن البطولة هي الأكثر مشاركة من اللاعبين والدول على مستوي البطولات الإفريقية .
 
وأشار أمين على حرص إتحاد الجمباز على إقامة البطولة فى شرم الشيخ للمرة الأولى ضمن خطة الأتحاد لنشر اللعبة فى جميع المحافظات  وتنشيط السياحة المصرية.

وأضاف أمين أن البطولة وفد يحضرها وفد من الأتحاد الدولي والمكتب التنفيذي لأهمية البطولة وكذلك رؤساء الاتحادات الإفريقية , وحرص أمين علي متابعة البروفة.النهائية لحفل الإفتتاح مساء أمس الأربعاء برفقة بعض أعضاء الاتحاد الدولي للعبة .


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