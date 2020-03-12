Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الخارجية يطالب أوروبا بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق سد النهضة

الخميس 12/مارس/2020 - 01:42 م
Advertisements
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
Advertisements
التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية والإدارة، وذلك في مستهل زيارته الحالية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قدم في بداية اللقاء التهنئة لـ"هان" بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كمفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية والإدارة، معرباً عن التطلع إلي فتح مزيد من قنوات الحوار والتواصل مع طاقم المفوضية الأوروبية الجديد لإحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية الأوروبية بما يعكس المصالح المتبادلة والرغبة في مجابهة التحديات المشتركة.

 وأكد الوزير شكري للمفوض الأوروبي على ضرورة أن تعكس علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي البعد الاستراتيجي للشراكة بينهما، مشيداً بدور "هان" في التأكيد على أهمية وتعاظم وتشابك المصالح المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل إلمامه بمختلف أبعاد العلاقات بين الجانبين لسابق توليه مهام مفوض  لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن المفوض الأوروبي ثمن من جانبه دور مصر كركيزة للاستقرار الإقليمي، مؤكداً على أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والسعي لتسوية الأزمات الإقليمية. 

كما حرص "هان" على الاستماع للرؤية المصرية إزاء الملفات الإقليمية والدولية، كما تم استعراض آخر التطورات المتعلقة  بملف سد النهضة، حيث طالب الوزير شكري قيام الاتحاد الأوروبي بحث إثيوبيا علي توقيع اتفاق الملء والتشغيل حفاظًا علي الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وكان قد توجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء الأربعاء 11 مارس الجاري، إلى بروكسل، وذلك في مستهل جولة أوروبية تشمل كلاً من بلجيكا وفرنسا.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يعقد الوزير شكري لقاءات مع عدد من القادة الجدد لمؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى بروكسل لبحث تطورات علاقات التعاون وسُبل تعزيز أوجه الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري من المقرر أن يعقد مشاورات ثنائية مع كبار المسئولين الفرنسيين خلال زيارته إلى باريس، حيث من المتوقع أن تشمل مباحثات الوزير شكري آليات دفع العلاقات المصرية الفرنسية وتنميتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر سد الهضة الاثيوبي سد النهضة المصاب بكورونا السرعة والغضب اثيوبيا اتفاق سد النهضة أوروبا

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ يوم

خالد الغندور: سعيد بتعثر الأهلي وكنت أتمنى خسارته أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور)

منذ ساعة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة مفاجئة من مدرب ليفربول للاعبي أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 11 ساعة

بعد مغادرة دوري الأبطال .. كشف حساب يورجن كلوب مع ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من ريال مدريد عن تعليق النشاط ودخول الحجر الصحفي

منذ 39 دقيقة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب القمة

منذ حوالي 5 ساعات

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مصر وأثيوبيا تبحثان تطورات مفاوضات سد النهضة

عاجل.. "شكري" يغادر فيينا متوجها إلى بروكسل

عاجل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الروسي

سامح شكري يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الليتواني

وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء كرواتيا لبحث العلاقات الثنائية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

11:04 ص

عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور)

01:10 م

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

07:48 ص

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

10:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status