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شاهد.. تساقط الأمطار في منطقة أهرامات الجيزة (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 01:43 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
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حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من الصور لمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، صباح اليوم، والتي ترصد تساقط الأمطار على المنطقة، حيث تعاني مصر من عاصفة رعدية مصحوبة بالأمطار منذ الصباح. 

وكانت وزارة السياحة والآثار في بيان اليوم الخميس، أوضحت أنه رغم سوء أحوال الطقس وتحذيرات الأرصاد الجوية إلا أن السائحين والزائرين توافدوا اليوم الخميس بأعداد كبيرة إلى المواقع الأثرية المختلفة في جمهورية مصر العربية من أهمها منطقة أهرامات الجيزة ومعابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت ووادي الملوك وأبو سمبل.

وقال الباحث الأثري تامر المنشاوي الذي تواجد بالمنطقة إن حركة الزيارة مستمرة والمنطقة مفتوحة تستقبل زوارها، وأضاف أن منطقة أهرامات الجيزة تشتمل على عدد كبير من المزارات الأثرية التي تعتبر مقصدًا سياحيًا ثقافيًا هامًا، حيث تضم هرم خوفو الأكبر والذي تبلغ عدد أحجاره مليون و300 ألف حجر، ثم هرم خفرع، وهرم منكاورع، وهرم صغير للملكة خنت كاوس، وأهرامات الأميرات وكذلك مقابر العمال ومتحف مركب الملك خوفو، وتمثال أبو الهول، ومعبد الملك خفرع. 

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، أن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، يتابع من غرفة عمليات مجلس الوزراء جهود المحافظات لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، ويستمع لتقارير المحافظين حول هذه الجهود.

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