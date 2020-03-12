إنتر ميلان وروما يرفضان الانسحاب من الدوري الأوروبي بسبب كورونا

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلبا غريبا إلى الأندية الإيطالية في الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل إعلان تأجيل مباريات كأس الاتحاد الاوروبي لفريقي روما وانتر ميلان.



وطلب ‏الاتحاد الأوروبي من الاتحاد الايطالي انسحاب الانتر وروما من البطولات الأوروبية، ووعدهم بعدم الاستبعاد من بطولة العام القادم، ولكن جواب الإنتر وروما كان لا وطالبوا بتعليق البطولة.



وكانت قد أعلنت إيطاليا بأنها منطقة حمراء في الفترة المقبلة، وذلك يعني إلغاء رحلات الطيران داخل وخارج البلاد.



يذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أعلن توقف الدوري حتى يوم 3 أبريل القادم.