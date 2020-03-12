ليلى عز العرب تنضم لأبطال مسلسل "ونسني"

كشفت الفنانة ليلى عز العرب عن مشاركتها في مسلسل "ونسني"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت ليلى صورة جديدة لها، جمعتها بالفنان أحمد سلطان، والفنان محمود الليثي، وعلقت على الصورة قائلة :"كاست مسلسل ونسني وأنا ضيفة شرف في حلقة اسمها ورطة سبعيني،إخراج رامي رزق الله".



وفي سياق آخر، تخوض الفنانة ليلى عز العرب الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر،بدرية طلبة،إسلام جمال،ليلى عز العرب،شريف منير، كريم فهمي، إيمان السيد، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي.



وتنتظر ليلى عز العرب حاليًا عرض مسلسلها الجديد أبطال مسلسل "قوت القلوب"، والمسلسل بطولة ماجدة زكي،مصطفى درويش، إسلام جمال،محمد أنور، سهرالصايغ، نورهان شعيب، رانيا فريد شوقي، فراس سعيد، نرمين ماهر.





