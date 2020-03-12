محافظ بورسعيد يتابع حالة الطقس بغرفة العمليات الرئيسية (صور)

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عبر غرفة العمليات الرئيسية التي ترأسها بالديوان العام الحالة العامة للطقس، عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس الغير مستقر الذي يستمر لمدة ٣ أيام.





وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة شفط أي تجمعات لمياة الأمطار بكافة أحياء المحافظة، والطرق الرئيسية، والفرعية، والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة.

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، والعميد إبراهيم عزب مدير إدارة الأزمات وغرفة العمليات والأجهزة المعنية.





ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة مع أعضاء غرف العمليات على مدار 24 ساعة، للتوجه والتدخل والدعم في أي أمور طارئة نتيجة موجة الطقس الغير مستقر، واطمأن على انتشار سيارات شفط المياة بجميع الأحياء، وكذلك تواجد أطقم فنية في جميع مديريات الخدمات.

وبدأت منذ الصباح الباكر كافة أجهزة المحافظة بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعلن أن أجهزة المحافظة التنفيذية استعدت للتعامل مع توقعات الطقس السيئ، مشيرًا إلى أن هناك تواصل بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزارر، ووزارة التنمية المحلية، للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس الغير مستقرة، مشيرًا إلى جاهزية المحافظة بكافة أحيائها وتواجدهم منذ فجر الأمس بكافة الشوارع ونشر المعدات وسيارات شفط المياه.





وأضاف: أنه تم تمركز المعدات في جميع الشوارع مع التنبية على أصحاب المحلات بعدم وضع البضائع خارجها وكذلك رفع اللافتات الإعلانية.

واشار إلى أن كافة قطاعات المحافظة سواء في مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتضامن الاجتماعي والمرور والمرافق والأحياء على أعلى درجة من الاستعداد.



