أنوشكا لـ"الفجر الفني": لازم أسمع مهرجانات شعبية.. ولابد من عودة حفلات أضواء المدينة

أصدر نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن السياحية والملاهي الليلية، وذلك القرار جاء بعد حفل حسن شاكوش وعمرو كمال في ستاد القاهرة حيث كانت تحتوي أغانيهم على كلمات غير لائقة بالمجتمع.



وتحدثت أنوشكا، في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، كشفت خلاله عن رأيها منع المهرجانات الشعبية، حيث قالت: " الحديث سابق لآوانه ولابد من التزام الهدوء لحد الدنيا ما تهدا، واعتقد أن حفلات ليالي التلفزيون وأضواء المدينة غير كافية لذلك لابد أن يزيد عدد الحفلات الغنائيه فنحن نحتاج لمساحة أكبر وأعمق من مجرد حفلة او اثنين لكي يتاح لكل فرد أن يشاهد أشكال وأنماط مختلفة من الحفلات".



وعن سماعها أغاني المهرجانات قالت:لا"بالطبع سمعت أغاني مهرجانات كثيرة بحكم أنني من مصر وهي أغاني مختلفه كثيرًا".



يذكر أن آخر أعمال أنوشكا، مسلسل "طاقة حب"، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في البطولة الفنان أحمد صفوت وجيهان خليل إلي جانب عدد آخر من الفنانين.