Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإفتاء: الصلاة واجبة في المنزل حال قررت الجهات المختصة

الخميس 12/مارس/2020 - 01:36 م
Advertisements
الإفتاء
الإفتاء
رقية جمال
Advertisements
أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا الصلاة في البيوت في حال الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، ويصبح واجب حال قررت الجهات المختصة ذلك.

وقالت الدار، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس: إن "الشرع الشريف قد أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل قد يكون هذا واجبًا إذا قررت الجهات المختصة ذلك".

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن ناحيتها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

واستثنى رئيس مجلس الوزراء، من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن أن مصر لم تشهد مثل هذه الحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ عام 1994، مؤكدة أن الأجواء غير مستقرة تمامًا، وهناك إجراءات احترازية اتخذتها الدولة المصرية بقوة للحفاظ على سلامة المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دار الإفتاء الفيروسات الرصاد الجوية الاجراءات الاحترازية الأوبئة الإفتاء

أخبار تهمك

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب القمة

منذ حوالي 5 ساعات

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيان رسمي من ريال مدريد عن تعليق النشاط ودخول الحجر الصحفي

منذ 40 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعتين

بعد مغادرة دوري الأبطال .. كشف حساب يورجن كلوب مع ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

خالد الغندور: سعيد بتعثر الأهلي وكنت أتمنى خسارته أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

رسالة مفاجئة من مدرب ليفربول للاعبي أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور)

منذ ساعة

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

11:04 ص

عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور)

01:10 م

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

07:48 ص

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

10:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status