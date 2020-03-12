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رغم سوء الطقس.. مؤانى بورسعيد تعمل بشكل طبيعي وتستقبل السفن

الخميس 12/مارس/2020 - 01:33 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس القطاع الشمالي، أن مؤانى بورسعيد تعمل بشكل طبيعي وتواصل استقبال السفن المتردده عليها، رغم عدم استقرار الأحوال الجوية وما يصاحبها من أمطار وسرعة رياح قد تؤثر على حركه السفن.

وأضافت المونئ في بيان لها اليوم الخميس: أنه تم رفع درجه الإستعداد بمؤانى بورسعيد لمواجهة أي طوارئ قد تنتج عن هذا الجو السيئ من خلال تنفيذ شبكة صرف صحي لتصريف الأمطار، وتشكيل مركز للعمليات من إدارات موانئ بورسعيد المختلفة بالتنسيق مع محافظة بورسعيد.

وأشارت إلى أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس 20 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات، وغادر الميناء سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن، لافته إلى أنه متواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، مؤكدة على أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

كان أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد اصدر توجيهاته في وقت سابق، إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

كما وجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأجواء الجوية ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياة في مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار.

وشدد على قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول وموافاه مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.
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