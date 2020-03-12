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أماكن ذهب إليها توم هانكس وزوجته خلال إصابتهما بفيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 01:26 م
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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أعلن خلال الأيام السابقة، الفنان توم هانكس وزوجته المغنية ريتا ويلسون، البالغان من العمر 63 عاما، عن أصابتهم بفيروس الكرونا، حيث شارك هانكس متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أصابته بالمرض قائلا: "أهلا يا أصدقاء، ريتا وأنا هنا في أستراليا، وقد شعرنا بالقليل من التعب كنزلة برد، مع ألم في الجسد، وريتا ارتفعت درجة حرارتها مع رجفة، وقد قمنا بالأمر الصحيح كما يجب أن يفعل العالم الآن، قمنا باختبار فيروس الكورونا، وكانت النتيجة إيجابية.

وأستكمل "هانكس" متابعته قائلا:"الآن ما التالي؟ السلطات الطبية لديها بروتوكولات يجب اتباعها، ونحن سنبقى تحت الملاحظة والعزل الطبي كما تتطلب الصحة العامة والأمان، ولا يوجد لدينا ما نقوم به سوى متابعة الأمر يوما بيوم"، وأنهى كلامه قائلا: "سنخبر العالم بكل التحديثات، اعتنوا بأنفسكم".

ويشار إلى أن الفنان توم تواجد في استراليا، لتصوير فيلم "إلفيس بريسلي" الذي يدور حول قصة حياة أسطورة الروك الراحل ألفيس بريسلي، الفيلم من إخراج باز لورمان ومن إنتاج وارنر بروس، و قام الزوجان بزيارة أماكن حيوية في سيدني منها شاطئ بوندي، بينما تجوب زوجته المغنية وكاتبة الأغاني البلاد، بدأ من يوم الخميس 5 مارس، وقامت السيدة ويلسون بأداء عرض في فندق إمبوريوم ساوث بانك في بريسبان، وقدمت ريتا يوم السبت عرض الإفطار الصباحي في غرفة بدار الأوبرا الشهير في سيدني.

ومن ناحية أخرى نشر عبر مواقع أجنبية ،أن دار أوبرا سيدني تقوم بتطهير منشآتها، عقب ثبوت إصابة الممثلة ريتا ويلسون، التي قدمت عرضها بالأوبرا السبت الماضي، حيث حضره نحو 207 أشخاص، منهم زوجها توم هانكس، وهما الآن معزولان في مستشفى جامعة جولد كوست، وتم حث الأشخاص الذين كانوا على متن رحلة يوم 10 مارس إلى أديلايد من إيطاليا على توخي الحذر بعد اختبار إصابة الزوجين على متن الطائرة بفيروس كورونا.
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