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عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 01:24 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أصبح فريق كرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مهدداً، بسبب إنتشار فيروس كورونا في إسبانيا.


وأعلن الفريق اليوم إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالنادي -لم يتم ذكر إسمه - بالفيروس، بعد أن جاءت نتيجة الفحوصات التي أجراها إيجابية.


وإزاء ذلك، تقرر اليوم بشكل رسمي، عزل فريق كرة القدم بالنادي لمدة لن تقل عن 15 يوماً، كإجراء وقائي لحماية اللاعبين من المرض، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.


وتم إلغاء الحصة التدريبية اليوم، والتي كانت مقررة الساعة 11 صباحاً بتوقيت إسبانيا، بسبب قرار عزل اللاعبين صحياً.


وأصبحت مواجهتي الفريق القادمتين، أمام إيبار في الجولة 28 من الدوري الإسباني، وأمام مانشستر سيتي في إنجلترا في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا مهددة بالتأجيل بشكل كبير.

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