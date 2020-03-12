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انعقاد اجتماع اللجنة الفنية لمنظمة أوبك عبر الفيديو
الخميس 12/مارس/2020 - 01:21 م
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قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك للصحفيين اليوم الخميس، إن من المرجح أن يُعقد اجتماع اللجنة الفنية لمجموعة أوبك+ لمنتجي النفط عبر مؤتمر بالفيديو.
ومن المقرر أن ينتهي أجل اتفاق لخفض إنتاج النفط أبرمته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بنهاية الشهر الجاري.
وتقول روسيا إنها ستُبقي على قنوات اتصال مع حلفائها مفتوحة في حال تطلب الأمر اتخاذ أي خطوات مشتركة في المستقبل.
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