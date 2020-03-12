Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تحذر من حدوث ماس كهربائي بسبب غزارة الأمطار

الخميس 12/مارس/2020 - 01:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة، وهناك أمطار غزيرة ورعدية على أغلب أنحاء الجمهورية، وخلال الساعات القادمة تزيد غزارة الامطار على الوجه البحري والقاهرة والمدن الساحلية ومحافظات شمال ووسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، ومع الوقت يزداد نشاط الرياح والعواصف الرعدية وتستمر باقي اليوم وغدًا، على أن تتحسن الأجواء تدريجيًا اعتبارًا من السبت المقبل.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، أن مصر لم تشهد مثل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ عام 1994، فالأجواء غير مستقرة تمامًا، وهناك إجراءات احترازية متخذة بقوة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن أكثر ما يقلق غزارة الأمطار والتي قد تتسبب في حدوث مشكلات في الكهرباء، نتيجة قطع أسلاك الكهرباء أو حدوث ماس كهربائي يسبب حالات وفاة عديدة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مركز التحاليل اليو الرصاد الجوية الاجراءات الاحترازية احترازية

أخبار تهمك

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 10 ساعة

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور)

منذ ثلث ساعة

لهذه الأسباب .. ريال مدريد لا يضع بوجبا ضمن أولوياته

منذ 40 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ يوم

رسالة من نجم يوفنتوس المصاب بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خالد الغندور: سعيد بتعثر الأهلي وكنت أتمنى خسارته أمام سموحة

منذ ساعة

رسالة مفاجئة من مدرب ليفربول للاعبي أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب القمة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

بعد مغادرة دوري الأبطال .. كشف حساب يورجن كلوب مع ليفربول

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

الأرصاد تُحذر من حالة تقلبات جويد شديدة الخميس المقبل

"الري" تكشف عن مواعيد هطول الأمطار

"الكهرباء" توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن الأمطار

بسبب الطقس السيئ.. إصابة 3 إثر إنقلاب سيارة بطريق رأس غارب

شاهد.. رعد وبرق يضرب شوارع مصر الجديدة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

10:45 ص

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

07:48 ص

عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور)

01:10 م

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي

12:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status