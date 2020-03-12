الأرصاد تحذر من حدوث ماس كهربائي بسبب غزارة الأمطار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة، وهناك أمطار غزيرة ورعدية على أغلب أنحاء الجمهورية، وخلال الساعات القادمة تزيد غزارة الامطار على الوجه البحري والقاهرة والمدن الساحلية ومحافظات شمال ووسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، ومع الوقت يزداد نشاط الرياح والعواصف الرعدية وتستمر باقي اليوم وغدًا، على أن تتحسن الأجواء تدريجيًا اعتبارًا من السبت المقبل.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، أن مصر لم تشهد مثل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ عام 1994، فالأجواء غير مستقرة تمامًا، وهناك إجراءات احترازية متخذة بقوة للحفاظ على سلامة المواطنين.





وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن أكثر ما يقلق غزارة الأمطار والتي قد تتسبب في حدوث مشكلات في الكهرباء، نتيجة قطع أسلاك الكهرباء أو حدوث ماس كهربائي يسبب حالات وفاة عديدة.





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.





وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.



