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ضربة موجعة لمانشستر يونايتد قبل موقعة لاسك

الخميس 12/مارس/2020 - 01:15 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يحل مانشستر يونايتد مساء اليوم الخميس ضيفاً على ملعب "شتاديون دي لاينز" لمواجهة فريق لاسك لاينز النمساوي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.


وتلقى المدير الفني للشياطين الحمر أولي جونار سولشاير ضربة موجعة قبل اللقاء الهام، الذي ستجرى أحداثه من دون جماهير.


وتتمثل الصدمة في غياب مهاجم الفريق المتألق حالياً أنتوني مارسيال عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية ضد الجار مانشستر سيتي.


كما من المحتمل أن يمتد غياب مارسيال لمباراة الفريق المقبلة في الدوري الإنجليزي ضد توتنهام، والتي ستكون فارقة في صراع المركز الرابع.


وصرح سولشاير قبل المباراة: "مارسيال هو من أصاب نفسه في مواجهة مان سيتي بعد الإحتفال بالهدف، للأسف لن يتواجد في لقاء لاسك".


وأضاف: "أتمنى لحاق مارسيال بلقاء توتنهام يوم الأحد، لست متأكداً من ذلك، فهو مازال يعاني من بعض الآلام".


وأظهر مارسيال مستوى ملفت هذا الموسم، بتسجيله 16 هدفاً وصناعة 5 آخرين، في 34 ظهور له بقميص اليونايتد هذا الموسم بجميع البطولات.

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