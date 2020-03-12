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قائمة شاملة بأدعية الأمطار والرياح والعواصف.. تعرف عليها

الخميس 12/مارس/2020 - 01:18 م
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بوابة الفجر
أحمد القاسم
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تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من الطقس السيئ بسبب سقوط الأمطار على عدد من المحافظات، بجانب الرياح الشديدة والعواصف التي تمر بها عدة مناطق.

ووجهت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا من زيادة شدة وغزارة الأمطار والرياح في الساعات المقبلة، وتشكيل السيول مع نهاية اليوم على المناطق الجبلية.

وذكرت شاكر، في مداخلة تليفزيونية اليوم الخميس، أن بدء العواصف الترابية جنوب البلاد أثرت على الرؤية الأفقية بشكل كبير، ما استدعى غلق الطرق هناك، مؤكدة أن سرعة الرياح ستكون شديدة وتصل إلى 60 كيلو متر في الساعة، وأن المناطق المكشوفة والصحراوية هي الأكثر تأثرًا بالعواصف الترابية.

من جانبه، حذر مسئولي الأرصاد الجوية المواطنين من الخروج من منازلهم خلال الساعات الحالية، وطالبوهم بعدم المجازفة بأي طريقة، كما دعوهم لعدم السير وراء اية شائعة وأن يكون مصدر معلوماتهم الجهات الرسمية في الدولة وليس أية جهة آخرى.

أما إدارة المرور نبهت على السائقين بعدم السير بسرعات عالية والتأني على الطرق السريعة خلال الساعات المقبلة من اليوم، وكذلك الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وهناك عدد من الأدعية الخاصة بالرياح والأمطار والعواصف يمكن الإعتماد عليها في مثل تلك الأمور، نقدمها في القائمة الآتية:

- دعاء الرياح.. اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.

- اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

- اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

- اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقينا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".
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بوابة الفجر الفجر الطقس الأرصاد الجوية أدعية المطر

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