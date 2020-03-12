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الأرصاد تعلن: زيادة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

الخميس 12/مارس/2020 - 01:12 م
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بوابة الفجر
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قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار مستمرة وفي تزايد على القاهرة وخاصة خلال الساعات المقبلة، كما تم إغلاق العديد من الطرق المرورية صباح اليوم في الأقصر وأسوان وأسيوط نتيجة للعواصف الترابية الشديدة.

وأكد شاكر، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس أن  أمطار شديدة الغزارة على القاهرة وصوت البرق والرعد قوي جدًا، بالفعل الأمطار الغزيرة بدأت على القاهرة منذ العاشرة والنصف وهتستمر وتزيد غزارتها في الساعات القادمة".

وأعلنت أن الأمطار متواصلة 24 ساعة، قائلة "ممكن يبقى فيه راحة نص ساعة أو ساعة وتبدأ تزيد تاني، الأمطار مستمرة منذ اليوم الخميس حتى ظهر السبت، مع استمرار فرص العواصف الترابية".
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