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خادم الحرمين الشريفين يثمن مواقف البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية

الخميس 12/مارس/2020 - 01:11 م
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بوابة الفجر
هالة الشحات
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي لفترة ثانية.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين ، الدكتور السلمي، متمنياً له المزيد من التوفيق في مهامه.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تقديره لمواقف البرلمان العربي، ودفاعه المتواصل عن القضايا العربية، مؤكداً أهمية التصدي لظواهر التطرف والإرهاب، وكل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية.

بدوره، عبر الدكتور السلمي عن شكر وتقدير البرلمان العربي لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لجهود المملكة المستمرة في سبيل نصرة قضايا الأمة العربية.
حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودى، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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