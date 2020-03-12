استمرار عمل المنشآت التموينية بمتابعة غرفة عمليات الوزارة (صور)

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار واستقرار عمل كافة المنشأت التموينية بصورة طبيعية، حيث تتابع الوزارة من خلال غرفة العمليات المركزية سير عمل المنظومة التموينية وذلك تنسيقاً مع كافة مديريات التموين بالمحافظات.





كما تقوم كل من هيئة السلع التموينية بالعمل اليوم بكامل طاقتها، واستمرار عمل فروع شركتي الجملة (العامة / المصرية) وفروع التجزئة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



