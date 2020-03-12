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للراغبين في العودة.. ننشر أرقام مكاتب مصر للطيران بمدينة جدة السعودية

الخميس 12/مارس/2020 - 01:04 م
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أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة أنه بإمكان المواطنين الذين دخلوا إلي السعودية، بتأشيرات عمرة أو زيارة أو سياحة والمقيمين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي العودة إلى أرض الوطن من خلال رحلات لشركة مصر للطيران.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للإجراءات الاحترازية التي تطبقها السلطات السعودية في المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد COVID 19 وما يتبعها من تأثيرات على المواطنين.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن الشركة ستقوم بتسيير رحلتان يوميا من جدة إلى القاهرة حتى يوم 24 مارس، ورحلة يومياً من المدينة المنورة إلى القاهرة حتى يوم 24 مارس، ورحلتان من أبها إلى القاهرة يومي 20 مارس و 27 مارس.

هذا، وقد أعلنت القنصلية العامة أنه تقرر فتح مكاتب مصر للطيران على مستوى المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة 1:30 ظهراً حتى الساعة 6 مساءً، ويوم السبت من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً.

ودعت القنصلية العامة الراغبين في الاستفسار إلى التواصل عن طريق الوسائل التالية:

هاتف عمليات القنصلية العامة في جدة 0500054094

البريد الالكتروني للقنصلية العامة في جدة [email protected]

هاتف عمليات مصر للطيران 8008200140

مكتب مصر للطيران بجدة: تقاطع شارع حائل مع شارع المدارس – حي البغدادية

مكتب مصر للطيران بالصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

مكتب مصر للطيران بالمدينة المنورة: مبنى رقم 8168 بطريق المطار بجوار الشئون الصحية.

مكتب مصر للطيران بأبها: الحزام الديري-بجانب مركز المرور.


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