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نقل مصابي حادث طريق "رأس غارب-الزعفرانة" لمستشفى الغردقة العام

الخميس 12/مارس/2020 - 01:06 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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استقبلت مستشفى الغردقة العام، 3 حالات المصابين في حادث طريق رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر لتلقي العلاج اللازم. 

وأكد مصدر طبي، أنه أصيب  كل من؛ عمرو موسى عبد الوكيل ١٧ سنة كسر بالساق اليسرى وكريم صلاح إبراهيم ٢٥ سنة كسر بالفخذ الأيمن وكسر بالساق اليمنى وعبد المنعم سمير عبد المنعم ٢٢ سنة كسر بالساق اليمني وذلك إثر انقلاب سيارة نقل بطريق رأس غارب. 

وكان تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر صباح اليوم بلاغا بانقلاب سيارة نقل جامبو قبل مدينة رأس غارب ١٠ كيلو، ودفع على الفور مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر بسيارتي إسعاف وتبين إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وتحويلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وأغلقت أجهزة البحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المختصة طريق رأس غارب - الشيخ فضل، شمال محافظة البحر الأحمر، وذلك لشدة العاصفة الترابية والرياح أدت لانعدام الرؤية وذلك منعًا لوقوع الحوادث المرورية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، وسط تمركز الخدمات بالطريق، لحين إعادة الفتح مرة أخرى بعد تحسن الرؤية أمام حركة السيارات. 

وكما أعلنت إدارة المرور صباح اليوم إغلاق طريق «سفاجا - قنا»، وتحديدًا بمنطقة الكيلو 85، وطريق «القصير - قفط» نظرًا لشدة الرياح، وانعدام الرؤية لوجود شبورة كثيفة على الطريق، نظرًا لشدة الرياح، وسوء الطقس، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

من جانبه أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، صباح اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد محافظ البحر الأحمر، على جميع الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الطقس السيء التي تتعرض له البلاد خلال 72 ساعة القادمة طبقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، وتعليمات مجلس الوزراء بإتخاء جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
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مستشفى الغردقة العام حوادث الفجر حادث سير اخبار الحوادث

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