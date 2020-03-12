إصابة شقيقة فنان شهير بفيروس كورونا

ماثيو برودريك، بفيروس كورونا القاتل وتم نقلها لإحدى المستشفيات يوم الأحد الماضي.





وتبين إصابة جانيت جراء عودتها من المؤتمر السنوي لاتحاد الأبرشيات الأسقفية الموقوفة (CEEP) في لويزفيل، كنتاكي، والذي حضره أكثر من 500 أسقفي من جميع أنحاء البلاد، حيث تعمل جانيت راعية في كنيسة جميع القديسين الأسقفية في بيفرلي هيلز.





إصابة توم هانكس بفيروس كورونا





كشف نجم هوليوود توم هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، أنه وزوجته ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا.

واستشار هانكس وزوجته، وكلاهما في الثالثة والستين، الطبيب بعد إصابتهما بأعراض تشابه أعراض البرد في كوينزلاند، حسبما قال على إنستجرام.

وأضاف هانكس أنه وزوجته سيمضيان بعض الوقت في عزلة، وكان هانكس وزوجته في "ساحل الذهب" في أستراليا، حيث يعمل هانكس في فيلم عن حياة إلفيس برسلي.



وكتب هانكس على إنستجرام "شعرنا ببعض التعب، كما لو كنا أُصبنا بالبرد، وببعض الأوجاع الجسدية. أصيبت ريتا ببعض الرعشة المتقطعة وببعض الارتفاع في درجة الحرارة".

وأضاف "للاحتياط كما ينبغي، وكما يتطلب الأمر في الوقت الحالي، أجرينا فحوص فيروس كورونا وثبتت إصابتنا".

وقال هانكس، الذي من بين أفلامه "فورست غامب" و"إنقاذ الجندي رايان"، إنه سيطلع الناس على تطورات الموقف.

وأضاف: "سنكون تحت الملاحظة الطبية ومعزولين طوال الوقت الذي تتطلبه السلامة العامة. ليس بوسعنا فعل أكثر من متابعة الموقف يوما بيوم. أليس كذلك؟".

وقالت وورنر براذرز، الشركة المنتجة للفيلم "صحة وسلامة أفراد شركتنا تأتي أولا في المقام الأول، ونحن نتخذ احتياطات لحماية جميع من يعملون في الأعمال التي ننتجها في شتى بقاع العالم".

وقالت وسائل الإعلام المحلية الأسترالية إن الفيلم الذي لم يعلن اسمه بعد، ويخرجه الأسترالي باز لورمان، تم إيقافه بصورة مؤقتة.

وقدمت ويلسون، وهي مغنية وممثلة، حفلات في فندق بريزبين إمبرويام وفي دار أوبرا سيدني الأسبوع الماضي. وسجلت أستراليا أكثر من 130 حالة لفيروس كورونا.

أظهرت نتائج التحاليل الطبية إصابة جانيت شقيقة النجم العالمي