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التنمية المحلية: أماكن للإيواء بالمحافظات تحسبا لأي أضرار بالمنازل

الخميس 12/مارس/2020 - 01:05 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية متواجد بغرفة عمليات الوزارة، وهو على تواصل مع المحافظات منذ مساء الأمس، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات الوزارة تلقت عدد من التقارير تفيد بان الحالة مستقرة بـ 7 محافظات، بينما هناك نحو 20 محافظة شهدت تساقط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة لغزيرة على بعض المحافظات الساحلية والحدودية.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، أن كافة المحافظات قامت بدفع عدد كبير من سيارات شفط المياه؛ للتعامل مع تساقط الامطار الغزيرة، مشيرًا إلى أن العاصفة الترابية بدأت الساعة الـ 12 ظهرًا من محافظات مطروح والوادي الجديد وجنوب وشمال سيناء.

وشدد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع أي أضرار تلحق بمنازل المواطنين بكافة المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية، مع التنسيق مع المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة لتوفير أماكن للإيواء سواء بمراكز الشباب والمدارس والمساكن المعدة لذلك تحسبًا لأي أضرار للمنازل بسبب سوء الأحوال الجوية، مع توفير سيارات إسعاف تحسبًا لأي طارئ، مناشدًا المواطنين بمتابعات الصفحات الرسمية للمحافظات التي تتضمن نشر كل ما هو جديد، والتواصل على الرقم 33378597، لتقديم الشكاوي بجميع المحافظات. 

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

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