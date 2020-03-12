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أحمد إبراهيم يثير حيرة جمهوره بصورة جديدة مع أنغام
الخميس 12/مارس/2020 - 01:04 م
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نور طلعت
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نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، صورة تجمعه بزوجته السابقة الفنانة أنغام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهر أحمد إبراهيم في الصورة وهو يقبل أنغام وعلق عليها قائلا: "حقك عليا يا ست الستات تبقى الكلاب كلاب والأسود أسود".
جدير بالذكر أن أحمد إبراهيم وجه رسالة لزوجته الأولى عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلا "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وام ولادي".
ومن هنا بدأت شائعات انفصالهما تلاحقهما ليوضح إبراهيم حقيقة الأمر وكتب بيانًا توضيحيًا على الفيسبوك ينص على التالي:" الأساتذة الصحفيين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا اسف لعدم الرد، احب اوضح انا انفصلت عن أم اولادي في ابريل ٢٠١٩ احتراما لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو ٢٠١٩ حفاظا على استقرار اولادي".
وظهر أحمد إبراهيم في الصورة وهو يقبل أنغام وعلق عليها قائلا: "حقك عليا يا ست الستات تبقى الكلاب كلاب والأسود أسود".
جدير بالذكر أن أحمد إبراهيم وجه رسالة لزوجته الأولى عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلا "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وام ولادي".
ومن هنا بدأت شائعات انفصالهما تلاحقهما ليوضح إبراهيم حقيقة الأمر وكتب بيانًا توضيحيًا على الفيسبوك ينص على التالي:" الأساتذة الصحفيين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا اسف لعدم الرد، احب اوضح انا انفصلت عن أم اولادي في ابريل ٢٠١٩ احتراما لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو ٢٠١٩ حفاظا على استقرار اولادي".
علاقة أنغام وأحمد إبراهيم أثارت جدلاعبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن زواج إبراهيم من أنغام أحدث خلافا كبيرا بينه وبين زوجته الأولى، كما تسبب في عداوة بين أنغام وأصالة على خلفية علاقة النسب التي كانت تجمعها بزوجة إبراهيم في ذلك التوقيت.
إلا أن الجمهور اكتشف أن أنغام قامت بإلغاء متابعة زوجها عبر "إنستجرام"، وهو الأمر الذي قام به هو أيضا، ما أشعل الأقاويل حول وقوع انفصال بين الثنائي أو أنه هو الأمر المنتظر حدوثه.
وأمام ما حدث وكم الاتصالات التي تلقاها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم للحديث عن الأمر، قرر هو ألا يرد على أية اتصالات هاتفية واكتفى بالكتابة عبر حسابه على "فيسبوك".
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