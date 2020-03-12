أحمد إبراهيم يثير حيرة جمهوره بصورة جديدة مع أنغام

علاقة أنغام وأحمد إبراهيم أثارت جدلاعبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن زواج إبراهيم من أنغام أحدث خلافا كبيرا بينه وبين زوجته الأولى، كما تسبب في عداوة بين أنغام وأصالة على خلفية علاقة النسب التي كانت تجمعها بزوجة إبراهيم في ذلك التوقيت.

إلا أن الجمهور اكتشف أن أنغام قامت بإلغاء متابعة زوجها عبر "إنستجرام"، وهو الأمر الذي قام به هو أيضا، ما أشعل الأقاويل حول وقوع انفصال بين الثنائي أو أنه هو الأمر المنتظر حدوثه.

وأمام ما حدث وكم الاتصالات التي تلقاها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم للحديث عن الأمر، قرر هو ألا يرد على أية اتصالات هاتفية واكتفى بالكتابة عبر حسابه على "فيسبوك".