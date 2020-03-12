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حبس "ديلر" أكتوبر 4 أيام لإتجاره في المخدرات
الخميس 12/مارس/2020 - 12:58 م
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إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتجاره في مخدر الهيروين، بأكتوبر.
كما طالبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ.
وكشفت التحقيقات، التي أجريت بشأن الحادث، عن أن عاطل قام بترويج المخدرات، على عملائه بالمنطقة، والتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، فيما ضبط بحوزته كمية من ومخدر الهيروين وسلاح ناري بقصد الدفاع عن نفسه، وطلبت النيابة بإرسال السلاح للمعمل الجنائي لفحصه
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على واحد من مروجي المخدرات بمدينة 6 أكتوبر، وعثر بحوزته على كمية من الهيروين المخدر وسلاح ناري، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات عن قيام عاطل، سبق اتهامه في عدة قضايا مخدرات، بالإتجار في المواد المخدرة خاصة الهيروين المخدر.
وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أُعدت القوات مأمورية لضبطه، وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته كمية من الهيروين المخدر وسلاح ناري، ومبلغ مالي.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
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