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رسميا.. تونس تعلن تفاصيل إصابة مشجع بفيروس كورونا في لقاء الزمالك والترجي بالقاهرة

الخميس 12/مارس/2020 - 12:51 م
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
وكالات
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أعلنت نصاف بن علية رئيسة اللجنة الوطنية التونسية لمتابعة فيروس كورونا أن تونس سجلت أمس حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن قادم من مصر.

 

وقالت بن علية في تصريح تليفزيوني على القناة التاسعة الخاصة: "المُصاب السابع بفيروس كورونا في البلاد، كان من بين الألف مشجع للترجي الذين سافروا إلى مصر يوم 27 فبراير الماضي، وحضروا مباراة فريقهم مع الزمالك في القاهرة".

 

وتابعت: "مشجع الترجي يبلغ من العمر 36 عامًا، عاد إلى تونس قادما من مصر يوم 1 مارس الجاري، وشعر في اليوم التالي بأعراض الفيروس.. أريد أن أؤكد أن هذا المصاب لم يكن من بين الـ20 مُشجعًا الذين تم إيقافهم في مصر بسبب الأحداث التي حصلت".

 

واستطردت "يوم 10 مارس بعد أن تواصلت لديه الأعراض اتصل بالإسعاف، وهذا الشخص ومنذ عودته من مصر التزم بالحجر الصحي الذاتي.. سارعنا بحصر كل الذين تواصلوا معه، لوضعهم بالحجر الصحي".

 

وخسر الترجي اللقاء المذكور بنتيجة 1-3 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، تحت أنظار عشرات الآلاف من مشجعي الزمالك بستاد القاهرة، ما يثير القلق حول احتمالات وجود إصابات أخرى بالفيروس بين الجماهير.

 

وودع فريق باب سويقة البطولة في الإياب، بعد اكتفائه بالانتصار 1-0 في رادس.

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