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لهذه الأسباب .. ريال مدريد لا يضع بوجبا ضمن أولوياته

الخميس 12/مارس/2020 - 12:53 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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خرج نجم خط الوسط الفرنسي الدولي بول بوجبا من حسابات نادي ريال مدريد الإسباني، والذي كان يسعى لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وكان بوجبا طوال الأشهر الماضية أهم المطلوبين من قبل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لتدعيم خط وسط النادي الملكي في المستقبل.


إلا أنه، وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن نجم يوفنتوس الإيطالي السابق أصبح خارج الإطار بالنسبة لريال مدريد، الذي جمد مفاوضات ضمه في الفترة الحالية.


وأكدت ديلي ميل، أن السبب الأول في ذلك التحول، هو تألق نجم الوسط الأوروجواياني الدولي فيديريكو فالفيردي، والذي يعد مفاجأة ريال مدريد السارة لهذا الموسم.


وشهد الموسم الحالي تطور فالفيردي بشكل مذهل، جعله من أهم العناصر لدى زيدان.


وأضافت الصحيفة، أن السبب الثاني هو أن ريال مدريد ينتظر عودة اللاعب النرويجي المعار لريال سوسيداد مارتن أوديجارد، والذي تألق بشكل لافت هذا الموسم، جعله مرشحاً وبقوة للعودة لريال مدريد.


وأشارت تقارير إنجليزية مؤخراً، أن بوجبا قد يوقع عقداً جديداً مع مانشستر يونايتد، ليدحض جميع الأخبار التي تخص إنتقاله لريال مدريد أو يوفنتوس.

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