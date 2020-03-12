بسبب الطقس.. انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي في قنا

أصيب 4 عمال قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي نجع حمادي قنا.

البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من المياحث الجنائية، يفيد بإصابة كلًا من: أشرف سلمان، 42 عاما، وجرجس حلمي، 38 عاما، ومحمود السيد، 25 عامًا، وعماد عيد سليمان، 50 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث مروري على الطريق الصحراوي.

على الفور انتقلت قومة أمنية لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





وتسبب الطقس السئ، في مصرع طفل، وإصابة 5 آخرين في انهيار أسقف منزلين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت المحافظة.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، من العميد جمال سالمان مأمور مركز أبوتشت، بمصرع محمد كرم حلمي، 5 أعوام، وإصابة شقيقه آحمد 3 أعوام، ووالدته 35 عاما، في انهيار سقف منزل بقرية الكرنك.





كما أصيبت دنيا مصطفى حافظ، عام ونصف، ووالدتها نادية ابراهيم، في انهيار سقف منزل آخر بنفس القرية.





تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والإسعاف، والمستشفيات، والمطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



