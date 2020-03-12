تحت الأمطار.. محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة على المدن (صور)

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، جولة ميدانية في المدن، وذلك أثناء سقوط الأمطار، لمتابعة أعمال شفط المياه من الشوارع.





وبدأ محافظ الغربية، جولته بمدينة طنطا لمتابعة حالة الأنفاق للتأكد من تمام الحركة المرورية بها، حيث مر على أنفاق (الخادم - ستوته - الميتين - القرشى - ميت حبيش) فضلا عن شوارع المدينة والطريق السريع.





وشملت الجولة، تفقد أنفاق كفر الزيات (الدلجمون - الجزيرة) وعدد من الشوارع.





وفي المحلة الكبرى، تفقد محافظ الغربية، حالة النفق السفلي للتأكد من عدم وجود مياه أمطار تعوق الحركة المرورية كما قام أيضًا بجولة بعدد من شوارع المدينة.





واختتم محافظ الغربية، الجولة بزيارة مدينة سمنود لمتابعة حالة الأمطار على الطبيعة والجهود المبذولة لمنع تواجد أي تراكمات للمياه بالشوارع.





وفي هذا الإطار؛ أكد محافظ الغربية، أن جميع أجهزة المحافظة تتعامل بجدية تامة مع مواجهة موجة الطقس السيئ، مشيرًا إلى التنسيق التام بين الأحياء والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.





يذكر أن محافظ الغربية، قد أصدر أول أمس توجيهات مشددة لرؤساء المدن والأحياء بالاستعداد التام لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس، والالتزام بنشر سيارات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه بالشوارع، ووضع خطط إزاحة للسيارات في حالة حدوث أي طارئ.





وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالأمر.





ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بإلغاء إجازات العاملين المعنيين بمواجهة موجة الطقس، وسرعة تطهير بلاعات الأمطار بالطرق والشوارع والأنفاق، بداية من اليوم.





وفي هذا الإطار؛ وجه نائب المحافظ بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الأتربة من الشوارع، بداية من اليوم والغد لتسهيل أعمال إزالة مياه الأمطار.





كما وجه محافظ الغربية برفع درجات الاستعداد بقطاع الكهرباء، ونشر فرق إغاثة على مدار ٢٤ ساعة، لمواجهة أي طارئ وتأمين التيار الكهربائي بمحطات رفع طرد الصرف الصحي،وإزالة كافة الوصلات الكهربائية الغير شرعية وإغلاق كافة الفتحات الموجودة بالأعمدة.



