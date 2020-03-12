Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الخميس (فيديو)

الخميس 12/مارس/2020 - 12:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب مسجلة نفس أسعار الأمس على النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 830 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 726 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 622 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5808 جنيهًا.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مسجلة نفس أسعار الأمس على النحو الآتي: حيث سجل الدولار الأمريكي 15.76 للبيع، 15.66 للشراء، وسجل اليورو 17.96 للبيع، و17.84 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 20.54 للبيع، 20.42 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 15.17 للبيع، و15.07 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.95 للبيع، و16.83 للشراء.

هذا وكشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن مبيعات الذهب سجلت هبوط ملحوظ، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذى تسبب في صعود الذهب عالميًا.

قال واصف، إن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس في البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن وضع سوق الذهب لدينا انخفاض ملحوظ في المبيعات على مدار شهري يناير وفبراير 2020، مشيرا إلى أن الاتجاه الصعودي للذهب بسبب الاضطرابات التي شهدها العالم سواء بأحداث التصعيد في الشرق الأوسط وكذلك فيروس كورونا سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار

وأشار إيهاب واصف، إلى أن أدنى نقطة لسعر أوقية الذهب في البورصة العالمية كانت 1643.60 دولارا، وأعلى نقطة كانت 1690 وهذا في نطاق 47 دولار للأوقية، وهو نطاق سعرى مرتفع نسبيا خاصة بعد أن كسرت الأوقية حاجز الـ 1600 دولار.

وتابع واصف، أن أي تحرك في سعر الذهب عالميا بزيادة دولار واحد في الأوقية يؤدى إلى التأثير على السعر في سوق الصاغة بمصر، في حدود الـ 43 قرش للجرام وهذا يؤدى إلى التخبط في السوق بمصر.

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب، أن الاستثمار في الذهب هو الاستثمار الآمن، وهناك تحرك في أسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي بنسبة اقتربت من 9%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

والعملات الذهب أسعار الذهب والعملات أسعار

أخبار تهمك

رسالة مفاجئة من مدرب ليفربول للاعبي أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور)

منذ ثلث ساعة

لهذه الأسباب .. ريال مدريد لا يضع بوجبا ضمن أولوياته

منذ 38 دقيقة

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب القمة

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة من نجم يوفنتوس المصاب بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد مغادرة دوري الأبطال .. كشف حساب يورجن كلوب مع ليفربول

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 6 ساعات

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مخالفاً للتوقعات.. الذهب يفقد جنيهان اليوم السبت.. وسعر عيار 21 يسجل 644 جنيه (محدث الآن)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الإثنين (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الخميس (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم السبت (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

10:45 ص

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

07:48 ص

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي

12:39 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

11:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status