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عاجل.. انقطاع الكهرباء عن 35 قرية ببني سويف

الخميس 12/مارس/2020 - 12:41 م
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إصلاح التيار الكهربائي
إصلاح التيار الكهربائي
احمد فتحي الدسوقي
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تعرضت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيء، وشهدت المحافظة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بموجة من الرعد والبرق، تسببت الماس الكهربائي ببعض الأعمدة في إنقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى، وصلت إلى 35 قرية وعزبة، بمراكز المحافظة، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتواصل سيارات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، شفط وكسح المياه من الشوارع الرئيسية والمناطق التى بها تجمعات لمياه الأمطار، لتسيير حركة السير أمام المارة والسيارات.

وترأس المستشار محمد هاني جمال الدين غنيم، محافظ بني سويف، غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة لمتابعة أي مستجدات أولا بأول، نتيجة لتقلبات الطقس وسقوط الأمطار، فرق العمل المتواجدين بالشوارع والميادين.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

واتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيء، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيء.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.

وأشارت إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، لافتًا إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.

وكشفت عن تشكيل غرف عمليات بالمديريات موازية لغرفة العمليات المركزية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بكل مديرية، التي تعمل هي الأخرى على مدار الساعة، كما شكلت الوزارة فريقًا للانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة للتدخل بالمناطق الوعرة وذات الطبيعة الجبلية.
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