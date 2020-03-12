Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد الغندور: سعيد بتعثر الأهلي وكنت أتمنى خسارته أمام سموحة

الخميس 12/مارس/2020 - 12:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أنه سعيد بتعثر الأهلي أمام سموحة في الدوري الممتاز، بالتعادل 1-1.

 

وكان الأهلي قد تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق أمس الأربعاء، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري المصري.


وقال الغندور عبر قناة الزمالك: "سعيد بتعادل الأهلي، وكنت أتمنى أن يخسر أمام سموحة".

 

وتابع: "في أول مرة يتم الاستعانة بتقنية الفار في مباريات الأهلي، خسر الفريق نقطتين، لكن كسب نقطة بعد حصوله على ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء".

 

وأكمل: "الفار أنقذ الأهلي من الهزيمة في الدوري وتعادل بصعوبة. هناك رغبة لدى المارد الأحمر في تكرار ما فعله في موسم 2004-2005 بتحقيق سلسة من الانتصارات من دون هزيمة".

 

وواصل: "في الموسم الحالي انتصارات الأهلي المتتالية 15 وليس 16 كما يقال؛ لأن مباراة القمة التي لم يحضرها الزمالك، ما تزال نتيجتها معلقة، لحين رد اتحاد الكرة، على تظلم (الفريق الأبيض) بشأن إعادة اللقاء".

 

Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 6 ساعات

موعد عودة رمضان صبحي للمشاركة مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رسالة من نجم يوفنتوس المصاب بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة مفاجئة من مدرب ليفربول للاعبي أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب القمة

منذ حوالي 3 ساعات

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 13 ساعة

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ يوم

بعد مغادرة دوري الأبطال .. كشف حساب يورجن كلوب مع ليفربول

منذ ساعة و 27 دقيقة

"أزمات الوزراء": احذروا من طقس الثانية عصرا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

10:45 ص

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

07:48 ص

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

11:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status