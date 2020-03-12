خالد الغندور: سعيد بتعثر الأهلي وكنت أتمنى خسارته أمام سموحة

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أنه سعيد بتعثر الأهلي أمام سموحة في الدوري الممتاز، بالتعادل 1-1.

وكان الأهلي قد تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق أمس الأربعاء، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري المصري.





وقال الغندور عبر قناة الزمالك: "سعيد بتعادل الأهلي، وكنت أتمنى أن يخسر أمام سموحة".

وتابع: "في أول مرة يتم الاستعانة بتقنية الفار في مباريات الأهلي، خسر الفريق نقطتين، لكن كسب نقطة بعد حصوله على ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء".

وأكمل: "الفار أنقذ الأهلي من الهزيمة في الدوري وتعادل بصعوبة. هناك رغبة لدى المارد الأحمر في تكرار ما فعله في موسم 2004-2005 بتحقيق سلسة من الانتصارات من دون هزيمة".

وواصل: "في الموسم الحالي انتصارات الأهلي المتتالية 15 وليس 16 كما يقال؛ لأن مباراة القمة التي لم يحضرها الزمالك، ما تزال نتيجتها معلقة، لحين رد اتحاد الكرة، على تظلم (الفريق الأبيض) بشأن إعادة اللقاء".