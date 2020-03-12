أحمد كرارة يروج لمسلسله الجديد "خيبة امل"

روج الفنان أحمد كراره، لمسلسله الجددي الذي يحمل اسم "خيبة امل"، وذلك من خلال نشر صورة جديدة له من كواليس المسلسل، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر أحمد، خلال الصورة برفقة الفنانة مابيل سويد، وكان مرتدي"تيشرت باللون الاسود وبنطلون جينز ويحمل سلاح"، وعلق على الصورة قائلًا:"خيبة أمل".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور كرارة، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بالتوفيق".



يذكر أن آخر أعمال أحمد كراره، مسلسل "بلا دليل"، وتدور أحداثه في إطار الأثارة والتشويق، وشارك في البطولة الفنانة دره وخالد سليم، والمسلسل من إخراج منال الصيفي، ومن تأليف إنجي علاء.