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عاجل.. إصابة وزير إسباني بفيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 12:29 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، إصابة وزير إسباني بفيروس كورونا وإخضاع كل أعضاء الحكومة لاختبارات طبية.


وأعلنت السلطات الصحية في منطقة مدريد بإسبانيا، أمس الأربعاء، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة إلى 31.

 

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كرونا المؤكدة إلى 1024، مقارنة مع 782 حالة إصابة أعلن عنها يوم الثلاثاء.

 

وبحسب صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، أن متوسط عمر المتوفين حتى الآن 85 عاما، ومعظمهم من الرجال.

 

وأعلن البرلمان الإسباني، أمس الثلاثاء تعليق أعماله كافة لمدة أسبوع على الأقل، بعد إصابة نائب بفيروس كورونا.


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